FPÖ fixiert Liste für EU-Wahl am Freitag

Die FPÖ fixiert am Freitag - dem Vorabend des traditionellen Neujahrstreffens - ihre Liste für die EU-Wahl. Unumstritten ist dabei Harald Vilimsky, der abermals Spitzenkandidat wird. Auch die zwei weiteren EU-Mandatare Georg Mayer und Roman Haider sollen sich "an wählbarer Stelle" befinden, wie es aus der Partei zur APA hieß. Weiter unklar ist, ob Petra Steger erneut kandidieren wird.

Bereits im Oktober hatte Parteichef Herbert Kickl Vilimsky als Spitzenkandidaten präsentiert, allerdings noch ohne Genehmigung durch die Parteigremien, also Präsidium und Vorstand. Diese kommen nun am Freitag bei Graz zusammen, tags darauf findet nämlich das Neujahrstreffen am Schwarzlsee statt. Eigentlich hätte die offizielle Listenerstellung schon vor Weihnachten erfolgen sollen. Allerdings gab es parteiintern noch zu viele Fragezeichen.