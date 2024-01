Edtstadler pocht auf "Stabilität" nach Michel-Rückzug

Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) pocht angesichts des angekündigten Rückzugs von EU-Ratspräsident Charles Michel auf "Stabilität und Handlungsfähigkeit" im Europäischen Rat. Die anstehenden EU-Topjobentscheidungen seien "ein besonderer Drahtseilakt", teilte Edtstadler der APA auf Anfrage mit. Die EU-Institutionen seien aber "in jedem Fall stark genug, um die anstehenden Personalfragen zu lösen, unabhängig von den letztendlich handelnden Personen", betonte sie.

Die EU-Ministerin ließ keine Freude an der Entscheidung Michels erkennen, seine bis November dauernde zweite und letzte Amtszeit zugunsten einer Kandidatur als Spitzenkandidat der belgischen Liberalen bei der Europawahl Anfang Juni vorzeitig zu beenden. "Die Hauptaufgabe des Präsidenten des Europäischen Rates ist es, zwischen den Mitgliedsstaaten zu vermitteln. Die Einigung auf ein Personalpaket ist dabei ein besonderer Drahtseilakt", so Edtstadler. "Es ist daher wichtig, dass die erforderliche Stabilität und Handlungsfähigkeit des Europäischen Rates in dieser Phase gewährleistet ist. Ob eine Kandidatur für das Europäische Parlament angesichts dieser Verantwortung richtig ist, muss Charles Michel selbst bewerten."