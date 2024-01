Thema Teuerung: Mobile Beratung in Innsbruck startet in das neue Jahr

Am Eislaufplatz Sillpark sind Beratungen am 11. und am 25. Jänner jeweils von 14 bis 16 Uhr, am 18. Jänner am Eislaufplatz Baggersee von 14 bis 16 Uhr möglich. In Pradl ist das Team am 30. Jänner von 16.30 Uhr bis 19 Uhr im Stadtteiltreff, am 31. Jänner von 14 bis 16 Uhr am Eislaufplatz in Hötting.