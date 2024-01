Knapp 17.000 Meldungen: Erste Trends zur „Stunde der Wintervögel“

Im Durchschnitt flatterten an den diesjährigen Zähltagen (5. bis 7.1.2024) rund 32 Vögel in die heimischen Gärten. Das waren deutlich mehr als im Vorjahr, als sich – mit 26 Vögeln pro Garten – so wenige Vögel wie noch nie im Siedlungsraum aufhielten. Das Ausbleiben der Vögel zur Stunde der Wintervögel 2023 war bedingt durch das Fichten- und Buchenmastjahr und dem falschen Frühling zu Jahresbeginn mit überaus warmen Temperaturen, so dass die Vögel eher außerhalb der Siedlungsräume verweilten.