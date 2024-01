Wieder Hai-Angriff vor Südaustralien: Surfer ins Bein gebissen

Adelaide – Im Süden von Australien ist es nur zwei Wochen nach einer tödlichen Hai-Attacke auf einen Teenager wieder zu einem Angriff gekommen: Ein Surfer wurde am Dienstag vor der Küste der Eyre-Halbinsel von einem Hai ins Bein gebissen. Der 64-Jährige sei in ein Krankenhaus in Adelaide geflogen worden, der Hauptstadt des Bundesstaates South Australia, berichtete der Sender ABC unter Berufung auf die Rettungskräfte.