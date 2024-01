BMW und VW feiern deutliches Absatzplus 2023

Einmal mehr deutlich gestiegen ist der Anteil von vollelektrischen Modellen: BMW verweist auf 376.183 verkaufte Elektroautos – das sind 74,4 Prozent mehr als 2022. Für 2024 hat sich der Konzern ein ambitioniertes Ziel gesetzt: Heuer will er mehr als eine halbe Million elektrische Pkw absetzen.

Auch die Konkurrenz in Wolfsburg konnte zulegen: Die Marke Volkswagen verzeichnete 2023 mit 4,87 Millionen verkauften Einheiten ein Plus von 6,7 Prozent, verglichen mit dem Niveau von 2022. Davon waren 394.000 Stück vollelektrische Modelle (plus 21,1 Prozent gegenüber 2022).