Familie in Hochoetz mit Gondel in die Tiefe gerissen, Vater (49) lebensbedrohlich verletzt

Im Skigebiet Hochoetz ist am Dienstag eine Gondel, in der eine Familie aus Dänemark saß, zehn bis zwölf Meter abgestürzt. Laut Polizei wurden alle vier Insassen verletzt, ein 49-Jähriger schwebt in Lebensgefahr. In einer weiteren Kabine wurden zwei Personen durch die Schwingung des Tragseils verletzt.