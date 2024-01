Statistik Austria zeigt: Österreichs Erwachsene bilden sich weniger fort

Wien – Ausgelernt hat man nie. Daher gibt es auch in Österreich ein großes Aus- und Weiterbildungsangebot. Die 25- bis 64-Jährigen nutzten dieses zuletzt jedoch seltener. Bei der Erwachsenenbildungserhebung 2022/23 der Statistik Austria gaben 58 Prozent an, im letzten Jahr an formalen (reguläres Schul- und Hochschulwesen) oder nicht-formalen Bildungsaktivitäten (Weiterbildung in Kursen, Seminaren, Workshops, Vorträgen, Schulungen am Arbeitsplatz, Privatunterricht) teilgenommen zu haben. Das ist ein Minus von 1,9 Prozent gegenüber 2016/17.