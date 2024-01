SPÖ-Chef Babler würde am liebsten noch vor Sommer wählen

Wien – Geht es nach SPÖ-Chef Andreas Babler, sollte der Nationalrat sobald wie möglich gewählt werden. "Ich bin dafür, dass man schnell wählt, am besten noch vor dem Sommer", meinte er auf eine entsprechende Frage am Montag im "ZIB2-Interview". Eine Zusammenarbeit mit der FPÖ nach dem Urnengang schloss Babler abermals kategorisch aus.

Einmal mehr nannte er Erbschafts- und Vermögenssteuern als Koalitionsbedingungen. Es brauche "mehr Gerechtigkeit, mehr Steuergerechtigkeit", so Babler. Dass damit eine Koalition mit der ÖVP in weite Ferne rücke, glaubt der SPÖ-Chef nicht. Denn "mehr Gerechtigkeit" sei wohl auch im Interesse der ÖVP.

Wiens SPÖ-Landesparteivorsitzender, Bürgermeister Michael Ludwig, zeigte sich am Dienstag ebenfalls überzeugt, dass das Thema Verteilungsgerechtigkeit wichtig sei. Hier werde es notwendig sein, Maßnahmen zu setzen, meinte er am Rande einer Pressekonferenz. Ob man das schon im Vorfeld verbindlich für Koalitionsgespräche festlege, sei eine Entscheidung, die jene zu treffen hätten, die die Verantwortung in der Bundes-SPÖ tragen würden, meinte Ludwig.