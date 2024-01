Joggerin in Oberösterreich totgebissen: Spuren von drei Hunden an Frau gefunden

Naarn im Machland – Im Fall der tödlichen Hundeattacke auf eine Joggerin in Naarn im oberösterreichischen Bezirk Perg Anfang Oktober 2023 dürfte die 60-Jährige nicht nur von einem Rüden sondern auch von zwei Hündinnen verletzt worden sein. Dies lasse sich aus dem DNA-Abgleich schließen, der nun der Staatsanwaltschaft Linz vorliegt. So seien am Körper der Frau Spuren gefunden worden, die "allen drei Hunden zuzuordnen sind", entnimmt ein Staatsanwaltschaftssprecher dem Gutachten.