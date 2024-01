Prozess um betrogenen Ex-Tennis-Profi verschoben

Weil er einen seiner Kunden um mehr als 600.000 Euro betrogen haben soll, sollte sich am Mittwoch ein 36-jähriger ehemaliger Privatkundenbetreuer einer Bank vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten. Bei dem Opfer handelt es sich um den 74-jährigen ehemaligen Kärntner Tennisprofi Hans Kary. Irrtümlich hatte das Gericht die Schöffen erst für den Nachmittag geladen. Daher wurde der Prozess in der Früh abberaumt, ein neuer Termin wurde für den 29. Jänner fixiert.

Der Angeklagte soll seinem Opfer eine lukrative Veranlagungsmöglichkeit vorgespielt haben, in Wirklichkeit habe er das Geld aber verspekuliert, heißt es in der Anklage, die der APA vorliegt. Der Bankmitarbeiter soll das Vertrauensverhältnis zu dem langjährigen Bankkunden ausgenutzt haben. Er habe sich gezielt einen besonders finanzstarken Kunden ausgesucht und ihm angeboten, dass er sein Geld in ein Finanzprodukt investieren könne, das eigentlich nur Mitarbeitern der Bank offensteht. Als dieser bereitwillig mehr als 100.000 Euro investieren wollte, steckte der Angeklagte das Geld jedoch in hochspekulative Produkte und verlor alles.