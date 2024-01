Ofner verliert im Auckland-Achtelfinale - Thiem gegen Murray

Sebastian Ofner hat sein zweites Viertelfinale auf der ATP-Tennistour im neuen Jahr verpasst. Der Halbfinalist von Hongkong unterlag am Mittwoch beim ATP-250-Turnier in Auckland dem Spanier Roberto Carballes Baena mit 5:7,3:6. Für Österreichs Nummer eins geht es nun nach Melbourne zu den Australian Open. Dominic Thiem ist bereits dort und schlägt sich am Donnerstag bei einer Exhibition gegen Andy Murray für das am Sonntag beginnende erste Grand-Slam-Turnier des Jahres ein.