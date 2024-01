Shiffrin sagte ihren Start bei Speedrennen in Zauchensee ab

Ski-Star Mikaela Shiffrin lässt die drei Speedrennen am Weltcup-Wochenende in Zauchensee aus. Die zuletzt in Kranjska Gora kränkelnde Gesamtweltcupführende aus den USA gab am Dienstag via soziale Medien bekannt, dass sie sich schonen und erst wieder am 16. Jänner beim Slalom in Flachau ins Geschehen eingreifen wolle. In Zauchensee sind zwei Super-G und eine Abfahrt angesetzt.