Ermittlungen gegen ehemalige Verantwortliche eingestellt, Wacker sieht sich bestätigt

Innsbruck – Das Ermittlungsverfahren gegen ehemalige Verantwortliche der Vereins FC Wacker Innsbruck und der FC Wacker Innsbruck GmbH wegen Verdachts der betrügerischen Krida wurde eingestellt. Das teilte die Staatsanwaltschaft Innsbruck am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Der Verdacht gründete insbesondere auf der Annahme, dass es durch Überweisungen von Konten des Vereins auf die der GmbH und umgekehrt zu ungerechtfertigten Vermögensverschiebungen gekommen sei. „Dieser Verdacht konnte durch die Ermittlungen vollständig entkräftet werden“, hieß es in dem Schreiben.

Bei der Staatsanwaltschaft wollte man dies gegenüber der APA – wie in solchen Fällen üblich – nicht bestätigen. Die Ermittlungen hatten jedenfalls eine beträchtliche Zeit angedauert. Bereits im August 2022 hatte es Durchsuchungen in den Räumlichkeiten des Vereins sowie bei den früheren Verantwortlichen gegeben.

Im Insolvenzverfahren gegen die FC Wacker Innsbruck GmbH hatten letzten Berichten zufolge bisher rund 135 Gläubiger Forderungen in Höhe von knapp 18 Millionen Euro angemeldet. Der Insolvenzverwalter hat bisher Insolvenzforderungen in Höhe von rund 2,4 Millionen Euro als berechtigt anerkannt.

Der Verein spielt mittlerweile in der fünfthöchsten Spielklasse und führt die Hypo Tirol Liga nach der Herbstrunde überlegen an. Vereinsoberhaupt Hannes Rauch wertete die Einstellung des Verfahrens als Bestätigung. Der FC Wacker selbst sieht sich als Geschädigter der GmbH und stellt noch Forderungen an die insolvente Firma. (TT.com, APA)