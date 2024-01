„Der Bergdoktor“ bei den „Lichtblicken“: Marianne Hengl trifft Hans Sigl

Hengl plaudert der Schauspieler nicht nur über seine Serienrolle, Künstliche Intelligenz und Kunst. Hans Sigl erzählt in der 30. Folge „LICHTblicke & Wegweiser“ auch von seinem Umgang mit der Trauer, wieso Empathie heutzutage so wichtig ist und wie sich Vorurteile ausräumen lassen. Dazu gehört für ihn auch, wie RollstuhlfahrerInnen in Film und Fernsehen dargestellt werden – und wie er in einer der neuen „Bergdoktor“-Folgen versucht, mit einem Klischee aufzuräumen.