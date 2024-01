Tiroler Ebster fuhr bei Rallye Dakar mitten in die Weltspitze

KTM-Motorradpilot Tobias Ebster hat bei der Rallye Dakar in Saudi-Arabien mit Platz neun auf der fünften Etappe überrascht. Der 26-jährige Tiroler, Neffe von Motorrad-Legende Heinz Kinigadner, fuhr am Mittwoch im Rahmen seiner Dakar-Premiere auf den 118 Wertungskilometern zwischen Al-Hofuf und Shubaytah mitten in die Weltspitze. Auf den chilenischen Tagessieger Pablo Quintanilla fehlten Ebster 4:33 Minuten, in der Gesamtwertung liegt er auf Rang 26.