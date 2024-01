31-Jähriger in Kolsass von zwei Hunden attackiert: Bisswunden an Armen, Gesäß und Bein

Kolsass – Von zwei Hunden angegriffen und verletzt worden ist am Mittwoch ein 31-Jähriger in Kolass. Der Mann befand sich neben einem Auto, in das ein 62-Jähriger gerade seine zwei Hunde einlud. Die Tiere befanden sich bereits im Fahrzeug, als sie ein Geräusch hörten, wieder heraus sprangen und sich auf den 31-Jährigen stürzten.