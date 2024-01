Von Baum getroffen: 62-Jähriger bei Forstunfall in Radfeld verletzt

Radfeld – Bei einem Forstunfall in Radfeld ist am Mittwoch ein 62-jähriger Ukrainer verletzt worden. Der Mann war gegen 12.20 Uhr im Bereich Rettenbach mit Holzarbeiten beschäftigt. Nachdem sich ein umgeschnittener Laubbaum in einem Nadelbaum verfangen hatte, versuchte der Mann, den Baum mittels Seilzug eines Traktors zu Boden zu bringen.