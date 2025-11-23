💡 Tipps für die sichere Fahrt
Wie man das Auto schnell und schadlos von Eis befreit
Am guten alten Eiskatzer führt bei zugefrorenen Autoscheiben kaum ein Weg vorbei.
© Canva
Fällt das Thermometer auf Minusgrade, heißt es für Autofahrer, „ran an die Eiskratzer“. Andernfalls riskieren Verkehrsteilnehmer nicht nur einen Unfall, sondern auch eine saftige Strafe. Was im Fahrzeug vorhanden sein muss, um für frostige Temperaturen gerüstet zu sein und wie man beim Enteisen am besten vorgeht, erklärt ein ÖAMTC-Experte.