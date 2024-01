Schwer verletzt: 51-Jähriger stürzte bei Arbeiten in Pitztaler Eisklettergarten zwölf Meter ab

St. Leonhard im Pitztal – Bei Sanierungsarbeiten am künstlich angelegten Wasserfall „Icegate“ in der Taschachschlucht ist am Mittwochnachmittag ein 51-jähriger Einheimischer abgestürzt. Der Tiroler war mit Steigeisen und einem Hüftgurt ausgerüstet, laut Polizei aber nicht gesichert.