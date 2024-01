Humanitäre Krisen mit wenigsten Schlagzeilen alle in Afrika

Es ist der tägliche Kampf um die eigene Existenz, der fast niemanden zu interessieren scheint. Zum bereits achten Mal weist die humanitäre Hilfsorganisation CARE auf jene zehn Krisenherde hin, über die im Vorjahr am wenigsten berichtet worden ist. Und zum zweiten Mal hintereinander befinden sich alle Krisen, die im Report "Breaking the Silence" gelistet sind, auf dem afrikanischen Kontinent. Es scheint, dass die Welt dort am wenigsten hinsieht, wo am meisten gelitten wird.

Gemeinsam mit dem Medienbeobachtungsdienst "Meltwater" durchforstete CARE fünf Millionen Online-Berichte von 1. Jänner bis 30. September 2023 in den Sprachen Arabisch, Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch nach Meldungen über humanitäre Krisen. Dabei wurden 48 derartige Krisen identifiziert, von denen mindestens eine Million Menschen betroffen sind. In dem Ranking fanden sich einige Katastrophen, die Jahr für Jahr niemanden interessieren, es gab aber auch einige Krisen, die heuer neu hinzukamen.

Dass über gewisse Krisenherde kaum berichtet wird, führte CARE-Österreich-Geschäftsführerin Andrea Barschdorf-Hager unter anderem auf Sparmaßnahmen der Medien zurück: "Die weltweite humanitäre Not war noch nie so groß wie 2023. Das spiegelte sich auch in der internationalen Berichterstattung wider. Es ist klar, dass neuere Ereignisse wie die Erdbeben in Syrien und der Türkei, der Ukraine-Krieg sowie der eskalierende Konflikt im Nahen Osten die Schlagzeilen dominieren. Viele Krisen in Afrika existieren seit langer Zeit, dementsprechend schwierig ist die Berichterstattung. Wir sehen aber auch, dass die personellen und finanziellen Ressourcen der Medien sinken, was dazu führt, dass die Auslandsberichterstattung geringer ausfällt."