Mehr Männer sollten zur Dickdarmkrebs-Früherkennung gehen

Pro Jahr erkranken in Österreich rund 4.500 Menschen an Darmkrebs. Etwa 2.000 Patienten sterben an dieser Erkrankung. Die Vorsorgekoloskopie ("Darmspiegelung") ist die beste und effizienteste Möglichkeit, Vorstufen eines Karzinoms oder ein Karzinom im möglichst frühen Stadium zu entdecken und zu entfernen. Die Wiener Gastroenterologin Elisabeth Waldmann (Universitätsklinik für Innere Medizin III; MedUni Wien/AKH) und ihre Co-Autoren haben dazu jetzt in der Fachzeitschrift "Gastrointestinal Endoscopy" (doi: 10.1016/j.gie.2024.01.001) eine Studie veröffentlicht, die auf die geschlechtsspezifischen Charakteristika der Erkrankung eingeht.