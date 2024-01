34 Menschen bei Forstunfällen in Österreich umgekommen, zwei Tote in Tirol

Innsbruck – Dass sich das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) in Sachen Forstunfälle gestern zu Wort gemeldet hat, hat einen ganz bestimmten Grund: Denn laut einer Auswertung ereignen sich in den ersten drei Monaten des Jahres sowie im September die meisten tödlichen Unfälle bei Holzarbeiten im Wald.

Die Arbeitssicherheit im Wald erhöhen könnte möglicherweise bald auch das Training mithilfe von VR-Brillen und simulierten Szenarien. An einem derartigen Projekt wird derzeit am AIT Center for Technology Experience in Wien gearbeitet. (TT)