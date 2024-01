Bezirk Reutte erhält erste Opferschutzwohnung für Frauen

Das Land Tirol investiert über 500.000 Euro in den Ausbau der Schulsozialarbeit, einer Wohngemeinschaft für die Kinder- und Jugendhilfe und in eine Übergangswohnung für von Gewalt betroffenen Frauen und deren Kinder.

Reutte – Für Bezirkshauptfrau Katharina Rumpf und Martin Vindl, Leiter der Kinder- und Jugendhilfe an der BH Reutte, beginnt das neue Jahr mit einem „Geschenk“. Bereits vor Monaten wurde von Seiten der Behörde eine Wunschliste an Soziallandesrätin Eva Pawlata geschrieben. Jetzt werden genau die dort formulierten drei Notwendigkeiten umgesetzt.

Zum einen haben zwei Schulsozialarbeiterinnen bereits an drei Schulen in Reutte ihre Arbeit aufgenommen.

Auch für die Kinder- und Jugendhilfe soll es noch heuer ein Novum, nämlich ein stationäres Angebot vor Ort geben. In einer Wohngemeinschaft können fünf Kinder- und Jugendliche, die aus dem familiären Umfeld herausgenommen werden müssen, künftig wohnortnah betreut werden. Sie können somit im gewohnten sozialen Umfeld bleiben und finden trotzdem Schutz und Sicherheit. Wie der Leiter der Kinder und Jugendhilfe an der BH Reutte, Martin Vindl, erklärt, sind derzeit knapp zehn Kinder und Teenager in anderen Tiroler Bezirken oder im angrenzenden Allgäu unter­gebracht.