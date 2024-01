Was kommt nach dem Krieg? Zukünftige Rolle der Hamas bleibt umstritten

Ramallah – Während der Gaza-Krieg weiter tobt, arbeiten die USA längst an einem Plan für die Zeit danach. Die aktuelle Nahost-Reise von US-Außenminister Antony Blinken dient dem Bemühen, alle wichtigen Akteure der Region an Bord zu bringen. Gestern besuchte der Minister den Palästinenserpräsidenten Mahmud Abbas. Auf seinem Reiseplan stehen insgesamt fast ein Dutzend Länder.

Die US-Regierung will, dass nach dem Krieg die Autonomiebehörde von Abbas eine führende Rolle im Gazastreifen übernimmt, unterstützt vermutlich durch eine internationale Truppe. Damit hätten die Palästinenser im Westjordanland und im Gazastreifen wieder eine gemeinsame politische Struktur – was als Voraussetzung für einen eigenen Staat gilt.

Es gibt aber noch große Hürden. Die israelische Regierung von Premier Benjamin Netanjahu lehnt einen Palästinenserstaat ab. Sie will auch nicht, dass die Autonomiebehörde in den Gazastreifen zurückkehrt. Und sie hat angekündigt, selbst die Sicherheitsverantwortung in der Palästinenser-Enklave zu behalten. Einen konkreten Plan hat sie nicht vorgelegt.