Schweres Los für Thiem in Melbourne, Ofner trifft auf Lokalmatador

In der Match-Vorbereitung auf die Australian Open hat Tennis-Profi Dominic Thiem eine Niederlage gegen Andy Murray einstecken müssen. Beim Einladungsturnier im Melbourner Stadtteil Kooyong ("Kooyong Classic") unterlag er dem Schotten am Donnerstag mit 4:6,2:6. Am Freitag trifft Thiem noch auf den Italiener Matteo Berrettini. Beim Grand-Slam-Turnier bekommt er es in der ersten Runde mit dem Kanadier Auger-Aliassime zu tun, wie die Auslosung ergab.