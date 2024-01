Mann attackierte neuen Partner der Ex-Freundin: 25-Jähriger in Lebensgefahr

Die Frau konnte sich in Sicherheit bringen und wählte den Notruf. Sie blieb unverletzt. Das Landeskriminalamt ermittelt wegen Mordversuchs.

Traismauer – Ein 41-Jähriger soll Mittwochabend in die Wohnung seiner Ex-Partnerin in Traismauer (Bezirk St. Pölten) eingedrungen sein und einen 25-Jährigen mit einem Messer attackiert haben. Beim Opfer soll es sich um den neuen Lebensgefährten der 26-Jährigen handeln. „Der 25-Jährige befindet sich nach wie vor in Lebensgefahr“, sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner. Die Frau konnte flüchten. Das Landeskriminalamt ermittelt wegen Mordversuchs.