Drei Frauen verloren bei Veranstaltung in St. Anton das Bewusstsein

St. Anton am Arlberg – Zu einem Großeinsatz kam es am Mittwoch in St. Anton. In einem Lokal fand von 12 bis 18 Uhr eine Musikveranstaltung statt, die rund 1000 Personen besuchten. Kurz vor dem Ende des Events verloren drei Frauen aus bislang unbekannter Ursache das Bewusstsein. Zwei Frauen wurden mit der Rettung in das Krankenhaus Zams eingeliefert. Eine Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.