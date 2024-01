Fälschte Volksschulzeugnis der Tochter: Bedingte Haft für 40-jährigen Kärntner

Klagenfurt – Weil er das Volksschulzeugnis seiner Tochter gefälscht haben soll, ist am Donnerstag ein 40-Jähriger am Landesgericht Klagenfurt in Abwesenheit zu drei Monaten bedingt verurteilt worden. Der Mann hatte sich zwar mit einer Krankmeldung entschuldigt. Doch auch mit diesem Dokument nahm es der Kärntner offenbar nicht so genau: Die Krankmeldung endete nämlich am (gestrigen) Mittwoch, weshalb Richter Christian Liebhauser-Karl das Fernbleiben auch nicht entschuldigte.