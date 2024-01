Bilanz 2023: Österreichische Pkw-Neuzulassungen legen um 11,2 Prozent zu

Wien – Von einstigen Höhen mit rund 350.000 Pkw-Neuzulassungen ist die österreichische Kfz-Branche zwar weit entfernt – dennoch feiert sie einen Zuwachs von 11,2 Prozent für das abgelaufene Jahr 2023, verglichen mit dem Jahr 2022. Absolut gesehen konnte die Statistik Austria 239.150 Einheiten verzeichnen. Zum Vergleich: Im so genannten Vorkrisenjahr (also vor der Corona-Pandemie samt wirtschaftlicher Verwerfungen) 2019 verzeichnete die Branche noch 329.363 Pkw-Neuzulassungen (also 90.213 Einheiten mehr).

Während gewöhnliche Benziner und Diesel – auf weiterhin hohem Niveau - bei den Antriebsarten an Bedeutung verlieren, legen Fahrzeuge mit alternativen Antrieben (etwas Hybride) in der Wertschätzung der Kundinnen und Kunden zu. Vor allem vollelektrische Modelle stießen auf mehr Akzeptanz als zuvor: Hier beträgt das Plus 39,4 Prozent gegenüber 2022. Damit gab es im Vorjahr 47.621 neue Elektroautos auf österreichischen Straßen. Der relative Anteil von E-Fahrzeugen an allen Pkw-Neuzulassungen betrug 2023 damit 19,9 Prozent.