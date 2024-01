Feierlicher Snack: Elefanten nahmen Schönbrunner Christbaum in Empfang

Wien – Der Christbaum des Kultur- und Weihnachtsmarkts vor dem Schloss Schönbrunn ist am Donnerstag seiner finalen Bestimmung zugeführt worden. Die ehemals 18 Meter hohe Fichte wurde am Vormittag an die Elefanten im benachbarten Tiergarten übergeben. Der Baum, der aus dem Salzkammergut stammt und von den Bundesforsten zur Verfügung gestellt wurde, war zuvor in kleine Teile zerlegt worden.