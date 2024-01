Ambitioniertes Wahlziel: Alternative Liste Innsbruck will auf vier Mandate zulegen

Als Gegenpol zur herkömmlichen (Partei-)Politik positioniert sich die "Alternative Liste Innsbruck – Mesut Onay", die am Mittwoch ihre KandidatInnen für die Wahl am 14. April vorstellte. Obwohl kein gemeinsames Antreten mit der KPÖ zustande kam, zeigt sich ALI optimistisch, die neue 4 %-Hürde zu knacken. Bürgermeisterkandidat Onay gibt sogar den Einzug in den Stadtsenat als Ziel aus.