15-jähriger Skifahrer prallte in Gaimberg gegen Schneekanone und wurde schwer verletzt

Gaimberg – Zu einem schweren Unfall kam es am Donnerstagvormittag auf einer Skipiste in Gaimberg. Gegen 11 Uhr war ein 15-jähriger Tschechischer Skifahrer am Zettersfeld auf der Piste 4 unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache über den Pistenrand hinauskam und gegen eine Schneekanone prallte. Dabei zog sich der Jugendliche schwere Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. (TT.com)