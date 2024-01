Hotelfassade in Westendorf mit Eiern beworfen: Tätertrio konnte rasch ausgeforscht werden

Westendorf – Einen raschen Fahndungserfolg konnte die Polizei Westendorf am Donnerstag bekannt geben. Am 10. Jänner gegen 23 Uhr bewarfen vorerst unbekannte Täter in Westendorf die Fassade eines Hotels sowie ein parkendes Auto mit rohen Eiern. Nach Erhebungen durch Beamte der Polizeiinspektion Westendorf konnten drei 25-jährige Niederländer als Tatverdächtige ausgeforscht werden. Das Trio muss nun Schadenswiedergutmachung leisten. (TT.com)