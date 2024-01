Zwei Skifahrer (73 und 76) bei Kollisionen in Jochberg verletzt

Jochberg – Zu gleich zwei Zusammenstößen mit Verletzungsfolge kam es am Donnerstag auf Skipisten in Jochberg.

So fuhren gegen 10.45 Uhr ein 53-jähriger - sowie ein 73-jähriger Österreicher gemeinsam mit ihren Alpinskier auf der blau markierten Piste Nr. 29 im Skigebiet Kitzbühel/Kirchberg in Jochberg talwärts. Im Zuge der Abfahrt kam es im Bereich der Silberstube aus bislang unbekannter Ursache zur Kollision zwischen den beiden Männern. Laut Polizei zog sich der 73-Jährige bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen zu. Er wurde nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung und anschließender notärztlicher Versorgung vom Notarzthubschrauber „Heli 3“ ins Krankenhaus nach St. Johann in Tirol überstellt.