Houthi-Miliz droht nach Angriffen mit Vergeltung

Trotz der Angriffe der USA und Großbritanniens auf ihre militärischen Stellungen haben die Houthi-Rebellen im Jemen weitere Attacken auf Handelsschiffe im Roten Meer angekündigt und mit Vergeltung gedroht. Der Militärschlag werde nicht ohne "Strafe oder Vergeltung" bleiben, teilte ein Sprecher der mit dem Iran verbündeten Miliz am Freitag mit. Nun wächst die Sorge vor einem Flächenbrand in der gesamten Region.

Der Militärschlag sei eine "direkte Reaktion auf die beispiellosen Angriffe der Houthi" auf die internationale Schifffahrt im Roten Meer, teilte US-Präsident Joe Biden mit. In einer schriftlichen Stellungnahme erklärte er, er werde nicht zögern, bei Bedarf weitere Maßnahmen anzuordnen. Neben den USA und Großbritannien haben sich auch Australien, Bahrain, Kanada und die Niederlande an dem Militärschlag beteiligt. Die Angriffe hätten sich auf jene Stellungen konzentriert, die für die Rebellen bei ihren Angriffen auf Handelsschiffe von besonderer Bedeutung seien, weil sie dort etwa Raketen, Radartechnik oder Drohnen lagerten, so ein Regierungsberater. Ziel sei es gewesen, die Houthi zu schwächen, nicht aber, die Situation zu eskalieren.