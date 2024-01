Doppelmord-Prozess in Graz: Oberösterreicher vor Gericht

Gleich zwei Leben soll ein 29-jähriger Oberösterreicher im April 2023 in Graz ausgelöscht haben: Zuerst soll er seine Lebensgefährtin durch Messerstiche getötet haben, dann raste er in - laut Anklage suizidaler Absicht - gegen einen Pkw, dessen Lenker starb. Am Freitag musste sich der Verdächtige vor einem Geschworenensenat verantworten. Sein Verteidiger sprach von einer "Tötungshandlung im Affekt" sowie "grob fahrlässiger Tötung".