Peter Turrinis Revolutionsstück nun an der Josefstadt

Besonders herzliche Beifallskundgebungen konnte sich der Dichter beim Schlussapplaus abholen. Peter Turrini ist seit langem Josefstädter Hausdichter und wird dafür geliebt - auch wenn ein Stück wie "Es muss geschieden sein" deutlich mehr Volkstheater ist als so manches aus seiner Feder stammende Kammerspiel, das hier in den vergangenen Jahren gezeigt wurde. Das Auftragswerk ist so politisch wie poetisch, hat sowohl in seiner Haltung zu den gezeigten Vorgängen wie in der verzweifelten Liebe zum Theater etwas Bekenntnishaftes und gibt auch ein wenig Geschichtsunterricht. Es zeigt, dass der Dichter Turrini, dem der Tod nach eigener selbstironischer Aussage selbst beim Nordic Walking auf den Fersen bleibt, noch immer der Alte ist. Was einer nostalgischen Note freilich nicht entbehrt.