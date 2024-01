Gegen Betonmauer geprallt: 21-Jähriger bei Autoüberschlag in Pians verletzt

Pians – Auf der Fahrt von Landeck ins Paznauntal ist am Donnerstagabend ein 21-jähriger Mann mit seinem Auto verunfallt. Der Mann verlor im Gemeindegebiet von Pians gegen 18.15 Uhr in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw prallte rechts gegen eine Betonmauer und kam, wie die Polizei vermutet, nach einem Überschlag im Straßenbankett auf den Rädern zum Stillstand.

Der junge Mann wurde unbestimmten Grades verletzt und nach Erstversorgung vor Ort in das Krankenhaus Zams eingeliefert. Am Auto entstand Totalschaden. Die Paznauntalstraße musste für die Dauer von 45 Minuten für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Wegen der andauernden Aufräumarbeiten wurde der Verkehr in weiterer Folge wechselseitig angehalten. Der Lenker war laut Angaben der Polizei nicht alkoholisiert. (TT.com)