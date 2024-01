Houthi-Rebellen kündigen Vergeltung nach US-Angriff an, Sorge vor Eskalation

Washington – Trotz der Angriffe der USA und Großbritanniens auf ihre militärischen Stellungen haben die Houthi-Rebellen im Jemen weitere Attacken auf Handelsschiffe im Roten Meer angekündigt und mit Vergeltung gedroht. Der Militärschlag werde nicht ohne "Strafe oder Vergeltung" bleiben, teilte ein Sprecher der mit dem Iran verbündeten Miliz am Freitag mit. Nun wächst die Sorge vor einem Flächenbrand in der gesamten Region.

Der Militärschlag sei eine "direkte Reaktion auf die beispiellosen Angriffe der Houthi" auf die internationale Schifffahrt im Roten Meer, teilte US-Präsident Joe Biden mit. In einer schriftlichen Stellungnahme erklärte er, er werde nicht zögern, bei Bedarf weitere Maßnahmen anzuordnen. Neben den USA und Großbritannien haben sich auch Australien, Bahrain, Kanada und die Niederlande an dem Militärschlag beteiligt. Die Angriffe hätten sich auf jene Stellungen konzentriert, die für die Rebellen bei ihren Angriffen auf Handelsschiffe von besonderer Bedeutung seien, weil sie dort etwa Raketen, Radartechnik oder Drohnen lagerten, so ein Regierungsberater. Ziel sei es gewesen, die Houthi zu schwächen, nicht aber, die Situation zu eskalieren.

Kritik übten auch der Irak und die Türkei. "Der Westen begeht eine weitere Dummheit, indem er den Konflikt und die Spannungen in der Region weiter schürt, während er zu Deeskalation aufruft und andere zur Selbstbeherrschung auffordert", schrieb ein Berater des irakischen Regierungschefs Mohammed Shia al-Sudani auf X (früher Twitter). Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bezeichnet die Luftangriffe als unverhältnismäßig. Es sei ein Versuch, das Rote Meer in ein "Meer aus Blut" zu verwandeln, sagt Erdogan. China rief alle Seiten zur Zurückhaltung auf.

Jordanien warnte vor einer Eskalation der Spannungen in Nahost. Das Versäumnis der internationalen Gemeinschaft, Israels "extremistische" Politik und "Aggression" gegen die Palästinenser zu stoppen, gefährde die Sicherheit in der Region und drohe den Nahen Osten in weitere Konflikte und Kriege zu treiben, sagte Außenminister Ayman Safadi. Der Oman warnte "als Folge der anhaltenden israelischen Aggression gegen die besetzten palästinensischen Gebiete" zum wiederholten Mal vor einer Ausweitung des Krieges auf die Region, wie es in einer Erklärung des Außenministeriums in Maskat hieß. Das Sultanat verurteile "den militärischen Akt" der Verbündeten, "während Israel seinen brutalen Krieg, ohne Verantwortung tragen zu müssen, weiterführt." Auch Saudi-Arabien äußerte sich besorgt. Das Königreich rief zur Deeskalation auf, wie die staatliche Nachrichtenagentur SPA berichtete. Es sei wichtig, die Sicherheit und Stabilität in der Region des Roten Meeres zu wahren. Dazu zähle auch eine freie Schifffahrt. Gleichzeitig rief das Königreich zu Zurückhaltung auf.