Postfahrzeug in Jenbach überschlagen, 48-jährige Lenkerin verletzt

Jenbach – In den frühen Morgenstunden des Freitags kam es in Jenbach zu einem Fahrzeugüberschlag, bei dem eine 48-jährige Frau verletzt wurde. Die Lenkerin war mit dem Postfahrzeug auf dem Bräufeldweg in Richtung Süden unterwegs, berichtet die Polizei gegenüber der Tiroler Tageszeitung.