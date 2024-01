US-Luftfahrtbehörde ermittelt gegen Boeing nach Beinahe-Unglück

Seattle/Chicago – Nach dem Zwischenfall mit einer Boeing-Maschine, bei der im Flug ein Rumpfteil herausgebrochen war, nimmt sich die US-Luftfahrtbehörde FAA den Konzern vor. Sie leitete Ermittlungen ein, die weit über das Problem mit dem konkreten Bauteil hinausgehen könnten. Die Umstände wiesen darauf hin, dass der Flugzeugbauer möglicherweise seine Pflichten bei Produktion, Inspektionen und Tests vernachlässigt habe, hieß es in einem am Donnerstag veröffentlichten Brief an Boeing.