Internationale Stars beim Innsbruck Winter Dance Festival

Eine neue Ära des Tanzes wird mit der Uraufführung des Tanztheaters Lágrimas Negras am 09. Februar 2024 in Innsbruck eingeläutet. Das mittlerweile 12-köpfige Ensemble an international renommierten Tänzer:innen ist dem Tiroler Publikum großteils noch aus den erfolgreichen Jahren am Tiroler Landestheater bekannt. Gäste wie der Ausnahmetänzer Addison Ector ergänzen die Company für dieses einzigartige Projekt, das große Emotionen garantiert.

Besonders bewegend wird die Darbietung durch die musikalische Live-Begleitung von Weltklasse-Musikern aus Kuba. Allen voran Cucurucho Valdés, der Enkel des legendären kubanischen Musikers Bebo Valdés, von dessen Geschichte das Stück Lágrimas Negras handelt und dem es wichtig war, „tanzend in Erinnerung zu bleiben“. Unter den Instrumentalisten finden sich Namen wie Julito Padrón, Gastón Joya oder auch der charismatische Sänger Ray Fernandez. Mit ihnen plante Enrique Gasa Valga im Vorfeld in Madrid und Havanna die große Show.

Cucurucho (Roberto Carlos) Valdés, der bereits dreifach Grammy nominierte Star, gilt als einer der bekanntesten Vertreter der kubanischen „Pianistica“. Virtuos fusioniert er zeitgenössische Klänge mit traditioneller afrokubanischer Musik und wird von der internationalen Presse für seine kraftvollen Interpretationen gefeiert. Nach Groß-Auftritten in Havanna, Hollywood oder der Sydney Opera wird Cucurucho nun das Innsbrucker Publikum in seinen Bann ziehen.

Unterstützt wird er dabei von Ray Fernandez, einem der bedeutendsten und wohl charismatischsten Vertreter des Genres „nueva trova“ in Kuba. Vom Straßenmusiker entwickelte er sich zu einem Musiker, der nicht nur in weiten Teilen der kubanischen Bevölkerung breite Bekanntheit erzielte, sondern auch internationale Aufmerksamkeit und Anerkennung gewann. Wie kaum ein anderer begeistert er das Publikum mit seinem Humor, Charme und seiner Bühnenpräsenz, vor allem aber mit seiner Stimme.

In Kooperation mit Innsbruck Tourismus wurde ein Rahmenprogramm gestaltet, das die Fans noch näher mit Musikern und Tänzer:innen in Berührung kommen lässt. Zudem wird ihnen die Möglichkeit geboten, durch die Teilnahme an Workshops oder Tanzabenden am Festival zu partizipieren, indem sie selbst ein Teil davon werden. An vielen verschiedenen Orten kann teilgenommen werden, um neben Musik und Tanz auch Innsbruck und sein alpin-urbanes Umfeld ins Scheinwerferlicht zu rücken.