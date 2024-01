20-Jähriger fuhr in Aurach gegen Baum: Auto landete auf dem Dach

Aurach, Kitzbühel – Glück im Unglück hatten ein 20-jähriger Autofahrer und seine zwei 17-jährigen Mitfahrenden bei einem Unfall am Donnerstagabend. Alle drei Insassen blieben unverletzt. Zugetragen hatte sich der Unfall kurz nach 22 Uhr am Wildparkweg in Aurach bei Kitzbühel.