Zwei Niederländer randalierten auf Taxifahrt in Brixen im Thale und beschädigten Seitentür

Brixen im Thale – Zu einer verbalen Auseinandersetzung kam es am Donnerstagabend gegen 21.40 Uhr auf einer Taxifahrt in Brixen im Thale. Polizeiangaben zufolge soll es sich um drei niederländische Urlaubsgäste handeln.

Die drei Fahrgäste befanden sich auf einer Taxifahrt von Kirchberg nach Westendorf, als es plötzlich zum Streit kam. Der Fahrer hielt daraufhin in der Schmiedgasse in Brixen im Thale an. Einer der Fahrgäste soll dann auf der Rückbank gegen die Tür getreten und sie beschädigt haben, während ein anderer Fahrgast den Zündschlüssel abzog, um so eine Weiterfahrt zu verhindern. Anschließend stiegen die drei aus und flüchteten in Richtung Brixen im Thale bzw. Kirchberg.