Polizei bittet um Mithilfe: Täter nach Banküberfall in Kufstein weiter flüchtig

Kufstein - Das Polizeiaufgebot in der Kufsteiner Oskar-Pirlo-Straße hat sich am Morgen nach dem Banküberfall auf die Sparkassen-Filiale verringert. Die Spurensicherung war bis in die Nacht aktiv, die Ermittlungen halten aber an. Der Täter - er wird als 1,70 Meter großer Mann zwischen 20 und 30 Jahren beschrieben - ist weiter flüchtig.