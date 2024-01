Kein normaler Skitag in Hochoetz: Weniger Spuren im Schnee und stornierte Kurse

Drei Tage stand sie still, nachdem am Dienstag vier Dänen beim Absturz einer Gondel schwer verletzt wurden. Jetzt fährt die Acherkogelbahn in Hochoetz wieder. Nur auf den ersten Blick herrscht Normalbetrieb bei Bilderbuchwetter. Manche Gäste wollten hingegen nicht mehr mit der Bahn fahren, vereinzelt wurden Skikurse gestrichen.