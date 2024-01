Hemetsberger-Freispruch rechtskräftig

Wie tt.com schon im November 2021 berichtet hat, hatte die zentrale Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption (WKStA) im Verfahren um Spenden an jenen Schulprojekt-Verein, dem einst der seinerzeitige Planungssprecher der Wiener Grünen, Christoph Chorherr, vorstand, Anklage gegen zehn Personen eingebracht. Die Vorwürfe lauteten auf Missbrauch der Amtsgewalt, Bestechlichkeit und Bestechung. Zusammengefasst wurde Chorherr vorgeworfen, er habe für die Einflussnahme auf das Zustandekommen von diversen Immobilienprojekten in Wien und das Herbeiführen der jeweiligen Beschlussfassungen über diese Projekte im Gemeinderat Spenden an den Verein „S2Arch“ gefordert, angenommen oder sich zumindest versprechen lassen. Die weiteren Angeklagten, zu denen auch der frühere Bank Austria Vorstand und Investmentberater Wilhelm Hemetsberger zählte, hätten diese Vereinsspenden geleistet.