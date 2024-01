Franz Beckenbauer am Freitag im kleinsten Familienkreis beigesetzt

Laut übereinstimmenden Medienberichten wurde Fußballlegende Franz Beckenbauer am Freitag in München beigesetzt. Er verstarb letzten Montag. Die große Trauerfeier bei der auch die deutsche Staatsspitze vor Ort sein wird, ist für nächsten Freitag angesetzt.

München – Fußball-Legende Franz Beckenbauer ist am Freitag in München beigesetzt worden. Die Beerdigung fand ohne große Vorankündigung im engsten Familienkreis statt. Eine offizielle Bestätigung für die Zeremonie gab es am Abend vorerst nicht. Nach der Bild-Zeitung berichteten aber auch mehrere lokale Medien davon. Den Berichten zufolge soll Beckenbauer im Familiengrab auf dem Friedhof Perlacher Forst im Süden von München neben seinen Eltern Antonie und Franz beigesetzt worden sein.