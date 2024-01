Literarisches Jahresprogramm: Schwere Stoffe, große Namen

Das Innsbrucker Forschungsinstitut Brenner-Archiv und das Literaturhaus am Inn stellen mit Otto Gründmandl, Karl Kraus und Hugo von Hofmannsthal gleich mehrere literarische Jahresregenten ins Rampenlicht.

Innsbruck – Im Innsbrucker Brenner-Archiv/Literaturhaus am Inn entsteht gerade eine neue Ausstellung. „Mehr als Papier“ wird ab dem 18. Jänner zu sehen sein. Gezeigt werden besondere Archivalien: Vom schweren Wintermantel des Dramatikers Karl Schönherr bis zum nicht minder schweren, weil in Bronze gegossenen Hörspielpreis, den Otto Grünmandl 1969 gewann. "Lauter Lieblingsstücke der MitarbeiterInnen", sagt Archiv-Leiterin Ulrike Tanzer.

Die Geburt des Tiroler Satirikers Otto Grünmandl jährt sich heuer zum 100. Mal. Brenner-Archiv und Literaturhaus am Inn erinnern an den gebürtigen Haller.

Otto Grünmandl ist auch im Literaturhaus einer der Jahresregenten. Der Satiriker wäre heuer 100 geworden. Am 1. Februar wird mit „Der Komiker ist kein Kitzler“ an ihn erinnert. Studierende der Germanistik haben das Programm zusammengestellt. Gespielt wird es von den beiden Landestheaterschauspielern Petra Alexandra Pippan und Kristoffer Nowak.

Theatral ist auch der Start ins neue Literaturjahr: Am Sonntag, 14. Jänner, um 10.30 Uhr lädt das Literaturhaus zur Theatermatinee mit Maxi Blaha ins Ferdinandeum. Tagsdarauf findet dort, diesmal in Kooperation mit dem Projekt Forum Museum der Tiroler Landesmuseen, auch das erste Montagsfrühstück 2024 statt. Nina Schedlmayer und Norbert Maria Kröll diskutieren über patriarchale Strukturen im Kunst- und Kulturbetrieb. Beginn ist 9 Uhr.

Das Brenner-Archiv steht 2024 im Zeichen von Karl Kraus und Hugo von Hofmannsthal , deren Geburt sich heuer zum 150. Mal jährt: Gleich drei Kraus-Lectures sind angesetzt. Den Auftakt macht am 29. April Jens Malte Fischer, Verfasser der hochgelobten Kraus-Biografie „Der Widersprecher“.

Am 8. Februar präsentieren Elsbeth Dangel-Pelloquin und Alexander Honold ihre neue Hofmannsthal-Studie „Grenzenlose Verwandlung“ im Haus der Musik präsentiert. Studierende des Landeskonservatoriums umrahmen die Buchvorstellung musikalisch.

Schon am 13. Jänner jährt sich der Geburtstag des österrechischen Philosophen Paul K. Feyerabend zum 100. Mal. Am 16. Jänner lädt das Brenner-Archiv daher zu einem Fest für den 1994 verstorbenen Wissenschaftstheoretiker in die Claudiana. Es sprechen: Der Klagenfurter Philosoph Josef Mitterer und Michael Schorner vom Brenner-Archiv.